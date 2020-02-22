شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: تقلبات عنيفة وهبوط سريع في درجات الحرارة الثلاثاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حذر أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند من تقلبات جوية شبه عنيفة منتصف الأسبوع بسبب الرياح والغبار ، مؤكداً أن موجات البرد السريعة لم تنتهي .
وقال ” المسند ” عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” : التقلبات الجوية تضرب المملكة يوم الثلاثاء .. أهيب أهيب بالجميع أخذ التنبيهات على محمل الجد، والتفاصيل في حينها .
وأضاف : سيكون هناك إرتفاع تدريجي في الحرارة ثم إنخفاض مفاجئ وسريع يوم الثلاثاء ، مع كتلة هوائية باردة تبلغ ذروتها يوم الخميس المقبل .
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