شكرا لمتابعة خبر عن مدى أحقية المواطنة المتزوجة من «خليجي» في استخراج سجل الأسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت “الأحوال المدنية ” اليوم السبت أنه لا يحق للمواطنة المتزوجة من ” خليجي ” إستخراج سجل الأسرة كونها لا تنطبق عليها شروط إستخراجه .

وأبانت أنه يُشترط لإستخراجه ، أن تكون الأم سعودية الجنسية ، تحمل الهوية الوطنية لديها أبناء ” سعوديين ” مضافين في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها .

الجدير بالذكر أن سجل الأسرة للأم يُمًكنها من مراجعة ي جهة للمطالبه بحقوقها وحقوق أبنائها .