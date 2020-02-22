شكرا لمتابعة خبر عن مدى أحقية المواطنة المتزوجة من «خليجي» في استخراج سجل الأسرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت “الأحوال المدنية ” اليوم السبت أنه لا يحق للمواطنة المتزوجة من ” خليجي ” إستخراج سجل الأسرة كونها لا تنطبق عليها شروط إستخراجه .
وأبانت أنه يُشترط لإستخراجه ، أن تكون الأم سعودية الجنسية ، تحمل الهوية الوطنية لديها أبناء ” سعوديين ” مضافين في سجل والدهم ومرتبطون بسجلها .
الجدير بالذكر أن سجل الأسرة للأم يُمًكنها من مراجعة ي جهة للمطالبه بحقوقها وحقوق أبنائها .
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