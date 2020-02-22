شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إحالة القائمين على أغنية «بنت مكة» للتحقيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أُحيل القائمين على أغنية ” بنت مكة ” المثيرة للجدل التي تم إطلاقها مؤخرًا، إلى التحقيق وإغلاق المكان الذي تم التصوير فيه، اليوم السبت.

وكشف تقرير لقناة الإخبارية، أنه جاء التوجيه المباشر من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة بإحالة جميع المتسببين في ذلك “الكليب” إلى الجهات المختصة والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات بحقهم لما تسبب به هذا الفيديو من غضب مجتمعي.

وكان المحامي والمستشار القانوني أحمد عجب، قد اعتبر أن إنتاج أغنية الراب “أنا بنت مكة” ، انتهاكًا صارخًا للنظام العام والقِيَم الدينية والآداب العامة يستوجب أقصى العقوبات.