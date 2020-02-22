شكرا لمتابعة خبر عن نقل مدير الدوريات الأمنية بالمدينة إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ‏وجَّه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم السبت، بنقل مدير الدوريات الأمنية في المدينة المنورة العقيد عبدالله الغامدي، بالإخلاء الطبي إلى الرياض.

وكان الغامدي قد تعرض لإصابة أمس الجمعة، خلال المواجهة مع أحد المطلوبين أمنياً في المدينة المنورة.