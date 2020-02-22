شكرا لقرائتكم خبر عن حادثة هزت المملكة.. عروس يقضي شهر العسل مع عروسه داخل العناية المركزة.. وهذا ما فلعه بـ‘‘ألبوم صور الزفاف‘‘ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يمض على زفافه سوى (20) يوما ، وما زال ينظر إلى "ألبوم صور زفافه" ، فرحا ، إلا أنه اليوم يرقد في العناية المركزة ، بعد حادث سير على طريق عجلون قبل يومين .

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الحادث المُروّع ، وقع نتيجة لتصادم مركبته بمركبة أخرى في وقت متاخر ، أصابنه بجروح بليغة ، وشقيقته العشرينية ، وزوجته ، الذين يتواجدون حاليا في أحد المستشفيات بالعناية المُركزة.

تفاصيل الحادث ، ترويها ، أحد المقرّبات للشاب "العريس" ، وتقول : لقد كان برفقة زوجته بعمّان ، حيث يقطنان في محافظة عجلون ، وتوجّها إلى جرش ، لاصطحاب شقيقته ، التي كانت مُتواجدة في محافظة جرش في زيارة لشقيقتها المتزوجة .

وأضافت، أنه وبعد ان غادر منزل شقيقته منجرش ، توجّه إلى عجلون ، مصطحبا زوجته وشقيقته الجامعية ، وابن شقيقته المتزوجة .

وتابعت " مركبة مسرعة تسبّبت باصطدامها بمركبة الشاب ، ما أدى إلى أضرار بالغة ، عدا عن فقدان وعيهم ، في الطريق العام ، ليُصار بعدها إلى نقلهم إلى أقرب مستشفى ، بعد العثور عليهم ، في حالة يُرثى لها".

العناية الإلهية تتدخل

العناية الإلهية حالت دون، أن يُصاب الطفل بأذى ، فلقد كانت خالته تحتضنه ، الأمر الذي ساعد بعدم إصابته بأذى .

العريس وزوجته وشقيقته ، يرقدون في المستشفى ، وحالتهم العامة الحرجة ، وفق تقارير طبية .

الدعاء لهم ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بأن يُعيدهم الله إلى حياتهم برخاء ، بعيدا عن آلامهم وأوجاعهم ، سيطرت بشكل واضح ، نتيجة لحيثيات الحادث الأليمة.