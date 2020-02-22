

تونس 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

ألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على استعداد رئيس الحكومة التونسية المكلف اليأس فخفاخ إلى عرض تشكيلة حكومته بعد غد على البرلمان التونسي لنيل ثقته والانطلاق من بعده في معالجة أهم الملفات المستعجلة خاصة منها الاقتصادية والسياسية .

وتناقلت الصحف تأكيد المبعث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن مهمته في المنطقة صعبة جدا ولكنها ليست مستحيلة.

وأوردت إعلان منظمة الهجرة الدولية فقدان 91 مهاجرا كانوا على متن قارب مطاطي في البحر الابيض المتوسط .

واهتمت في شأن منفصل بتأكيد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أن جريمة العنف التي وقعت في مدينة هاناو الألمانية ، هي هجوم إرهابي عنصري متطرف ، لافتا إلى أن هذا الهجوم هو الثالث الذي تشهده ألمانيا في غضون أشهر قليلة .

وركزت صحف تونس على إعلان الصين أمس أن فيروس كورونا الجديد أصاب أكثر من مائتي شخص في سجنين خارج الإقليم الذي بدا منه التفشي وان مسؤولين بارزين أقيلوا لهذا السبب .

// انتهى //

13:31ت م

0043





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / اهتمامات الصحف التونسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.