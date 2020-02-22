السعودية اليوم / انطلاق "المؤتمر العالمي الرابع للصحة النفسية للمرأة" الثلاثاء القادم بالخبر



الخبر 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

تنطلق يوم الثلاثاء القادم، فعاليات "المؤتمر العالمي الرابع للصحة النفسية للمرأة"، الذي ينظمه مستشفى القوات المسلحة بالظهران على مدى ثلاثة أيام، ويستهدف الأطباء والمتخصصين النفسيين والاجتماعيين، وذلك في فندق المريديان بمحافظة الخبر.

وأوضح مدير مستشفى القوات المسلحة بالظهران اللواء عقيل بن سلمان المسعودي، أن المؤتمر يأتي امتداداً للمؤتمرات السابقة ويهدف للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمريض والرفع من خبرات الأطباء السعوديين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال ما توصل إليه الطب من تطور سواءً في الجوانب العلمية أو العلاجية أو التقنية، مؤكداً أهمية هذه الموتمرات واللقاءات في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقدمة والمطروحة.

وأشار اللواء المسعودي، إلى أن المؤتمر سيناقش أهم المواضيع عن الصحة النفسية، ويصاحبه ورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات الصحة النفسية للمرأة، بمشاركة العديد من المتحدثين من مختلف البلدان الأجنبية والعربية لتقديم نتائج أبحاثهم وآخر المستجدات التشخيصية والعلاجية المتعلقة بالصحة النفسية للمرأة.

يذكر أنه تم اعتماد ٢٤ ساعة للتعليم الطبي المستمر من قبل الهيئة

// انتهى //

13:12ت م

0040



الخبر 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واستنطلق يوم الثلاثاء القادم، فعاليات "المؤتمر العالمي الرابع للصحة النفسية للمرأة"، الذي ينظمه مستشفى القوات المسلحة بالظهران على مدى ثلاثة أيام، ويستهدف الأطباء والمتخصصين النفسيين والاجتماعيين، وذلك في فندق المريديان بمحافظة الخبر.وأوضح مدير مستشفى القوات المسلحة بالظهران اللواء عقيل بن سلمان المسعودي، أن المؤتمر يأتي امتداداً للمؤتمرات السابقة ويهدف للارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة للمريض والرفع من خبرات الأطباء السعوديين وتطوير مهاراتهم وقدراتهم من خلال ما توصل إليه الطب من تطور سواءً في الجوانب العلمية أو العلاجية أو التقنية، مؤكداً أهمية هذه الموتمرات واللقاءات في تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المقدمة والمطروحة.وأشار اللواء المسعودي، إلى أن المؤتمر سيناقش أهم المواضيع عن الصحة النفسية، ويصاحبه ورش عمل تدريبية متخصصة في مجالات الصحة النفسية للمرأة، بمشاركة العديد من المتحدثين من مختلف البلدان الأجنبية والعربية لتقديم نتائج أبحاثهم وآخر المستجدات التشخيصية والعلاجية المتعلقة بالصحة النفسية للمرأة.يذكر أنه تم اعتماد ٢٤ ساعة للتعليم الطبي المستمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمشاركين في هذا المؤتمر.// انتهى //13:12ت م0040

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