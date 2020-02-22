سياسي / الناخبون التوغوليون يقترعون لانتخاب رئيس للبلاد



لومي 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

توجه الناخبون في جمهورية التوغو اليوم، إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد.

ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته فور نياسينغبي، في هذه الانتخابات بحثًا عن ولاية رابعة، و 6 آخرون بينهم آغبييومي كوجو، رئيس الوزراء الأسبق في عهد ياديما نياسينغيي.

يذكر أن البرلمان التوغولي قد صوّت على تعديل دستوري يسمح للرئيس الحالي بالترشح لانتخابات 2020 و2025.

وقد خاض المترشحون حملاتهم للانتخابات الرئاسية واستمرت أسبوعين، وقد بدأوها في السادس من شهر فبراير .

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12:52ت م

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