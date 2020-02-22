السعودية اليوم / جمعية "وارف" الخيرية برفحاء تستقبل وفداً طلابياً من "جامعة الشمالية"



رفحاء 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

استقبلت جمعية البر الخيرية بمحافظة رفحاء "وارف" أول أمس، وفداً طلابياً من فرع جامعة الحدود الشمالية في محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، ضمن البرامج التعريفية التي تقدمها الجمعية.

واطّلع الوفد على برامج وأنشطة الجمعية المختلفة، والمشاريع والفعاليات التي ترعاها على مدار العام في مجال الخدمة المجتمعية، إضافة إلى البرامج والخدمات التي تقدمها، والدور الذي تؤديه في المجتمع.

من جانبه ثمّن الوفد جهود منسوبي الجمعية في تعريف المجتمع بما تقوم به لتحقيق رسالتها السامية في جانب الخدمة المجتمعية والأنشطة الخيرية.

// انتهى //

12:52ت م

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