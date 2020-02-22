السعودية اليوم / سمو الأمير مشعل بن ماجد يرعى حفل سفراء التفوق 33 بتعليم جدة الثلاثاء المقبل



جدة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة يوم الثلاثاء المقبل حفل سفراء التفوق 33 الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بالمحافظة لأوائل الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1439- 1440هـ.

وبهذه المناسبة، قدّم مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي الشكر والتقدير لسمو الأمير مشعل بن ماجد على دعمه تعليم جدة وأبناءه المتفوقين والاهتمام بتحفيز المعلم والمتعلم، منوّها بأن ذلك يأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بالطلاب المتفوقين والعملية التعليمية لدعم مسيرة التنمية التي تعيشها بلادنا.

وأشار المسعودي إلى أن هذه اللفتة هي استمرار وحافز لمواصلة التفوق العلمي للوصول لجيل متسلّح بالعلم والمعرفة وما يحققه الطلاب والطالبات في محافظة جدة من إنجازات ما هو إلا جزء من ذلك الدعم، مقدّماً التهاني للمتفوقين ومعلميهم وأولياء أمورهم.

من جانبه أشار مدير إدارة التوجيه والإرشاد عيسى الزهراني إلى أن عدد الطلاب المكرّمين في الحفل 297 متفوقاً، يمثلون مختلف مدارس مكاتب التعليم بالمحافظة ممن تجاوزت نسبهم 99.50 في المئة.

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12:45ت م

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