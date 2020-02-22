السعودية اليوم / بدء اجتماع لجنة الحريات باتحاد الصحفيين العرب



القاهرة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

بدأت بمقر اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة اليوم اجتماع لجنة الحريات بالاتحاد مع ممثلي النقابات العربية، لمناقشة أوضاع حرية الصحافة في العالم العربي.

ويبحث الاتحاد خلال انعقاد مكتبة الدائم برئاسة مؤيد اللامي اليوم اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على الصحفيين الفلسطينيين، وأوضاع حرية الصحافة في العالم العربي، والأوضاع الاقتصادية الصعبة للصحفيين والمخاطر التي تهدد الصحافة الورقية.

ويناقش المكتب الدائم الأوضاع السياسية في العالم العربي، والأوضاع المهنية والمالية للاتحاد والمنظمات الأعضاء، وانضمام نقابة الصحفيين في جيبوتي إلى الاتحاد بعد استكمال كافة الشروط الواجب توفرها في أعضاء الاتحاد، إضافة إلى خطة عمل اللجنة الدائمة للحريات وخطة عمل لجنة التدريب خلال الفترة القادمة.

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11:54ت م

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