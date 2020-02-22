السعودية اليوم / رئيس البرلمان العربي يزور سلطنة عُمان غدًا



القاهرة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

يقوم رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي على رأس وفد برلماني عربي رفيع المستوى بزيارة إلى سلطنة عُمان غدًا الأحد تستغرق يومين.

وقال الدكتور السلمي، في بيان اليوم، إن الزيارة تأتي في إطار تمتين علاقات التعاون والتنسيق والتشاور وتبادل وجهات النظر بين البرلمان العربي والبرلمان العُماني ممثلاً في مجلس الدولة ومجلس الشورى، وبما يدعم العمل البرلماني العربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الزيارة ستركز على السبل الكفيلة بتطوير العمل البرلماني العربي لمواجهة التحديات التي تعيشها الأمة العربية في الوقت الراهن سياسياً واقتصادياً وتنموياً، مثمناً عالياً ما وصلت إليه سلطنة عُمان من تقدمٍ وتنميةٍ في كافة المجالات .

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11:50ت م

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