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مرصد المجمعة يوضح ظروف استطلاع هلال شهر رجب

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2020-02-22

مرصد المجمعة يوضح ظروف استطلاع هلال شهر رجب

متابعات الخليج 365 – الرياض

أعلن مرصد جامعة المجمعة الفلكي أنه سيقوم غداً الأحد باستطلاع هلال شهر رجب حسب تقويم أم القرى.

وأوضح المرصد أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم الأحد 29 جمادى الآخرة 1441هـ ، حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الشمس ستغرب الساعة 5:55 عند درجة 259 وسيغرب القمر الساعة 5:48 عند درجة 254 أي قبل الشمس.

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بينما يوم الاثنين 30 جمادى الآخرة 1441هـ ، ستغرب الشمس الساعة 5:56 عند درجة 259 وسيغرب الهلال الساعة 6:39 عند درجة 259 أي أن الهلال سيمكث بمقدار 43 دقيقة بعد غروب الشمس على ارتفاع 9.44 واستطالة 11.06 والله أعلم.

 

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