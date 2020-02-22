، لماذا تنشر "إسرائيل" كتائب دبابات نسائية على الحدود مع مصر والأردن؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - ماذا عن حدود لبنان وسوريا وقطاع غزة؟

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سينشر طواقم دبابات مكونة من النساء، هذا العام، على الحدود مع مصر والأردن.

وأضافت الصحيفة: أنه على ما يبدو، فإن إنشاء وحدات دفاع حدودية من الدبابات، التي أُعلن عنها الشهر الماضي، يعكس حاجة الجيش الإسرائيلي لتخصيص أعداد إضافية من أفراد الدبابات الذكور للوحدات التي سيكون لها مهمة مختلفة تمامًا، وهي: "اقتحام أرض العدو في حالة نشوب حرب برية".

وحسب موقع " روسيا اليوم"، أشارت الصحيفة إلى أن مجموعة الدفاع عن الحدود التابعة للجيش الإسرائيلي، تتخصص في العمليات الدفاعية، على عكس الوحدات المقاتلة في الحرب، التي يطلق عليها اسم "نقاط القوة"، والتي يجب أن تكون قادرة على التحرك بعمق داخل أراضي العدو، وتدمير العديد من الأهداف عن طريق توفير غطاء ناري للمشاة في المناطق المأهولة.

وقالت الصحيفة: إن "وحدات الدبابات في الحرب، تتدرب على القتال ضد الجيوش المجهزة جيدًا في لبنان وسوريا وقطاع غزة، وفي المقابل تساعد وحدات الدفاع الحدودي في منح وحدات الحرب فرصة لمزيد من التدريب، وذلك من خلال تولي مهام الدفاع عن الحدود بشكل دائم في جنوب البلاد".إسرائيل مصر الأردن