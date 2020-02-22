- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، المتحدث الرسمي باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نيلز شميت.
وشهد الاستقبال بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المتبادل حيالها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار.وزير الخارجية نيلز شميت
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 12:45 PM
الجانبان بحثا المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المتبادل حيالها
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، المتحدث الرسمي باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نيلز شميت.
وشهد الاستقبال بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المتبادل حيالها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار.
، وزير الخارجية يستقبل متحدث الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يستقبل متحدث الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.