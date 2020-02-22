، وزير الخارجية يستقبل متحدث الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجانبان بحثا المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المتبادل حيالها

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين، المتحدث الرسمي باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني نيلز شميت.

وشهد الاستقبال بحث سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، واستعراض المستجدات الإقليمية والدولية والتنسيق المتبادل حيالها من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز الأمن والاستقرار.وزير الخارجية نيلز شميت