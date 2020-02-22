محمد بن مسعود - الدمام - بينهم 3 نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي لقي ١٢ شخصاً مصرعهم إثر حادث مروري وقع صباح اليوم، في منطقة صحراوية غربي الهدار. في التفاصيل، تسبّب حادث مروري بين مركبتيْن من نوع سكويا وقع بالقرب من عرق عسعس- غربي الهدار ٧٠ كم، في وفاة ثلاث نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي. وتباشر الجهات الأمنية والإسعافية الحادث الآن.الأفلاج حادث مروري الأفلاج .. مصرع 12 شخصاً بحادث مروّع لمركبة تقل مخالفين بالهدار مسلّم الهواملة الخليج 365 2020-02-22 لقي ١٢ شخصاً مصرعهم إثر حادث مروري وقع صباح اليوم، في منطقة صحراوية غربي الهدار. في التفاصيل، تسبّب حادث مروري بين مركبتيْن من نوع سكويا وقع بالقرب من عرق عسعس- غربي الهدار ٧٠ كم، في وفاة ثلاث نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي. وتباشر الجهات الأمنية والإسعافية الحادث الآن. Advertisements 22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 11:53 AM بينهم 3 نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي بينهم 3 نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي لقي ١٢ شخصاً مصرعهم إثر حادث مروري وقع صباح اليوم، في منطقة صحراوية غربي الهدار. في التفاصيل، تسبّب حادث مروري بين مركبتيْن من نوع سكويا وقع بالقرب من عرق عسعس- غربي الهدار ٧٠ كم، في وفاة ثلاث نساء مجهولات الهوية و٨ رجال من جنسية إثيوبية ومواطن سعودي. وتباشر الجهات الأمنية والإسعافية الحادث الآن. ، الأفلاج .. مصرع 12 شخصاً بحادث مروّع لمركبة تقل مخالفين بالهدار ،

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