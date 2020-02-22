شكرا لمتابعة خبر عن فعالية مثيرة بمدرسة إبتدائية لإعداد «كبسة الروبيان» بمشاركة 100 جد بصفوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في خطوة جديدة من نوعها ، أقامت مدرسة ابتدائية بصفوى مهرجان يضم 12 فعالية يجمع بين الطلاب وأجدادهم تحت عنوان ” الأجداد والأحفاد .. جدي في مدرستي “.

وحظي المهرجان بتفاعل كبير من جانب الطلاب وأجدادهم ، حيث شارك نحو 100 جد في الفعاليات ، منها فعالية مسابقة “الشيف ” والتي تنافسوا فيها لإعداد كبسة الروبيان .

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من جانبه ، أكد مدير مدرسة اليرموك الإبتدائية المنظمة للمهرجان “فؤاد آل نصر الله ” أن المهرجان يهدف للتواصل بين الأجيال والترفيه للطلاب والأجداد ، فضلاً عن نقل القيم النبيلة من الأجداد إلى أحفادهم .