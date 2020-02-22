شكرا لمتابعة خبر عن «الشورى» يصوت على إنشاء مدن جديدة حول الرياض الأربعاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - يصوت مجلس الشورى الأربعاء المقبل على توصية تطالب بإنشاء مدن جديدة مطورة حول العاصمة الرياض والمدن الكبيرة بالمملكة .
وكان “الشورى ” قد رفض التوصية سابقاً ، ومن المقرر إعادة النظر فيها بجلسة الأربعاء ومن ثم حسم الرأي والتصويت .
الجدير بالذكر أن التوصية التي تقدمت بها عضو الشورى ” العنزي ،تهدف إلى القضاء على الإزدحام واستحداث فرص وظيفة وزيادة التنمية العمرانية .
وتأتي تلك التوصية على غرار التجربة الناجحة للمدن الجديدة في فرنسا حيث أنشأت مدن صغيرة مطورة حول باريس ، ومصر التي أنشأت مدن جديدة حول العاصمة القاهرة كالعاشر من رمضان و6 أكتوبر والعبور والشروق .
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