شكرا لمتابعة خبر عن كاميرات دقيقة على الطرق لرصد مخالفات طمس اللوحات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق عن عزمها رصد مخالفات طمس اللوحات آليا عبر أجهزة حديثة دقيقة، وإحالتها إلى لجنة المخالفات للتحقيق فيها.
وأوضح قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب، إنه في حال إنكار مرتكب المخالفة المرصودة، يتم تسليط الضوء على الكاميرات التي رصدت المخالفة وعرضها على مختصين لإثباتها.
وفي سياق متصل أكد على هامش فعالية أمنية بالمنطقة الشرقية العمل جار على قدم وساق للتخلص من جميع النقاط السوداء في الطرق عن طريق الجانبين الهندسي والضبطي، وبخطوات متسارعة.
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