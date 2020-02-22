شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «بر جدة» توزع الحاويات الذكية على أحياء المحافظة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدأت جمعية البر بجدة بتوزيع الحاويات الذكية على عدد من أحياء المحافظة وذلك لجمع الملابس المستعملة في إطار خدمة المستفيدين من هذا المشروع المسجلين في نطاق الجمعية.

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية البر بجدة المهندس عبدالمعين حسن الشيخ أن توزيع الحاويات الذي بدأ مؤخرا سيكون على مراحل حتى يساهم في تغطية مناطق متعددة في محافظة جدة مبيناً أهمية هذه الحاويات والتي تعمل وفق تقنيات ذكية وصديقة للبيئة، فهي تعمل بالطاقة الشمسية وتضئ باللون الأخضر إشارة بانها خالية من الملابس وباللون الأحمر عند الامتلاء ، ويمكن للمتبرع إنشاء طلب من تطبيق الحاويات الذكية، ليصله المندوب، كما وفرت بر جدة عدة طرق أخرى كالموقع الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي والرقم الموحد 920005757 للتعريف بهذه الخدمة.

الجدير بالذكر أنه يقوم على المشروع فريق متكامل ومدرب لجمــع الملابــس وفرزهــا بطريقة آمنة، ليتم توزيعها على الأسر المحتاجة، والغير صالحة للاستعمال يتم إعادة تدويرها وصرف ريعها على الأسر المحتاجة والمسجلة تحت نطاق الجمعية من خلال تزويدهم ببطاقات لشراء الملابس الجديدة.

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