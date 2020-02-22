مغردون يدعون لـ"مقاطعة هواوي" بسبب الإعلامية علا الفارس

دعا مغردون على منصات مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة شركة الهواتف الصينية هاواوي بسبب ظهور الإعلامية الاردنية علا الفارس في إعلان جديد للشركة وهي تروج لمنتج جديد للشركة ، الأمر الذي أثار غضب النشطاء ودفعتهم لتدشين هاشتاغ حمل اسم " مقاطعة هواوي"

واعتبر مطلقو الهاشتاغ، أن اختيار "هواوي" للإعلامية علا الفارس غير موفق، بعد انضمامها للعمل لصالح شبكة "بي إن"، التابعة لشبكة "الجزيرة" القطرية.

وأمام حملة مقاطعة "هواوي" في المنطقة العربية، حذف حساب "هواوي" بالعربية التغريدة التي تضم إعلان علا الفارس، المتعلق بهاتف "هواوي ميت 30 برو"، الذي يعمل بشبكة الجيل الخامس.

​وكتب أحد المغردين: "أعلن من الآن فصاعدا مقاطعة هواوي"، بينما غرد آخر أنه سيحطم هاتفه الذكي من إنتاج الشركة الصينية.

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وفي وقت سابق، غردت الإعلامية الأردنية الفارس، حول اليوم الوطني القطري ، قائلة ان دولة قطر استقبلتها على مر سنوات بترحاب ودفئ واحترام كبير.

وقالت علا الفارس في تغريدتها :" في هذا اليوم المميز لدولة #قطر اتقدم بأصدق التبريكات سائلة المولى ان يحفظ هذه الأرض ومن عليها ويبارك في قيادتها و مواطنيها ومقيميها ..دولة قطر استقبلتني على مر سنوات بترحاب ودفئ واحترام كبير،لكن عندما أتيتها منهكة أعاني وجعا كانت بلسم الجراح ومثالًا للصمود والرُقي..شكرا قطر".

​وكانت علا الفارس تعمل في محطة "إم بي سي" السعودية لمدة 15 عاما، لكنها قدمت استقالتها وغادرتها، العام الماضي، على خلفية تعرضها لهجوم عنيف، بسبب تغريدة لها في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف ب القدس عاصمة لإسرائيل.