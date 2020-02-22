الأحوال المدنية توضح سبب رسالة «عذرًا لا يمكن إتمام عملية تسجيل المولود»

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم السبت، أنَّ الرسائل التي تتضمن رفض تسجيل المواليد عبر منصة «أبشر» تصل المستفيدين؛ حال تأخرهم عن رفض التسجيل بالمدة النظامية المقررة.

جاء ذلك ردًّا من «الأحوال المدنية»، على استفسار تلقته من أحد المستفيدين عبر «تويتر» بشأن رسالة وردته عبر منصة «أبشر» جاء فيها «عذرًا لا يمكن إتمام عملية تسجيل المولود؛ وذلك لمضي 30 يومًا من تاريخ تسجيل الولادة».

وجددت «الأحوال المدنية» التأكيد على فرض غرامة على المتأخرين 30 يومًا عن تسجيل المولود.

وتصل الغرامة المقررة نظاميًّا، على المتأخرين عن تسجيل المولود إلى 50 ريالًا عن كل عام.

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