الأرصاد: استمرار الرياح المثيرة للأتربة في 6 مناطق خلال ساعات

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، إلى هبوب رياح مثيرة للأتربة تؤثر على ست مناطق، ويظهر تأثيرها على الطرق السريعة والأماكن المكشوفة، خلال الساعات المقبلة.

جاء ذلك في بيان لـ«هيئة الأرصاد» عبر موقعها الإلكتروني، أوضحت خلاله أن منطقة نجران «ثار- حبونا- خباش- شرورة- نجران – يدمة»، تشهد استمرار نشاط الرياح السطحية المؤدية إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية؛ بسبب الحالة الجوية التي بدأت الساعة الثالثة صباح أمس الجمعة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صاح اليوم السبت.

ووفق «هيئة الأرصاد»، يستمرّ هبوب الرياح المثيرة للأتربة المؤثرة على مدى الرؤية الأفقية، في منطقة عسير «بيشة– تثليث»، وذلك خلال الحالة الجوية التي بدأت الساعة التاسعة صباح أمس الجمعة، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباح اليوم السبت.

أمّا منطقة الباحة «الباحة- العقيق- القرى- المندق- بلجرشي- بني حسن»، فتشهد عوالق ترابية بفعل الرياح المؤثرة على مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 11 صباحًا.

وبحسب «هيئة الأرصاد»، تشهد المنطقة الشرقية «حفر الباطن- قرية العليا»، رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدّي إلى تدنّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

وتتعرض منطقة القصيم «البدائع- الرس- المذنب- بريدة– عنيزة»، فتشهد نشاطًا في الرياح السطحية التي تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

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واختتمت «هيئة الأرصاد» تقريرها، بأن منطقة الرياض «الدوادمي- السليل- العاصمة الرياض- الغاط- القويعية- المجمعة- شقراء- عفيف- وادي الدواسر»، فتشهد رياحًا نشطة مثيرة للأتربة التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً.

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