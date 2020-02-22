الحصيني: زائر قطبي للمملكة الاثنين القادم.. وأجواء معتدلة نهارًا اليوم

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، حالة الجو اليوم السبت على بعض المناطق، بينما تكون المملكة على موعد مع زائر قطبي الاثنين المقبل.
وقال الحصيني- عبر حسابه بتويتر- إنه متوقع اليوم أجواء باردة ليلًا معتدلة نهارًا على شمال ووسط شرق، والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.
وتابع الحصيني: «هناك رياح متوسطة السرعة على أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشمالية وشرق الباحة والساحل الغربي من أملج إلى جدة».
وأشار الحصيني إلى أنه بدءًا من يوم الاثنين القادم، متوقع منخفض قطبي وحالة ممطرة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الرياض، فيما تكون السماء غائمة جزئيًا على شرق وشمال المملكة.
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