هل يلزم تقديم صك الطلاق للحصول على دعم حساب المواطن؟

أوضح برنامج حساب المواطن، أن صك الطلاق ليس من المستندات المطلوبة، لحصول المطلقة على الدعم.
وتلقّى البرنامج، عبر «تويتر» تساؤلًا من أحد المستفيدين بشأن المستندات المطلوبة لحصول المطلقة على الدعم.
ورد «حساب المواطن»، بأنه في حال كان عمر المطلقة من 18 إلى 24 ولا يوجد لديها تابعون؛ فيجب إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية.
وأضاف أن مستندات إثبات الاستقلالية تشمل «صك ملكية، أو سكن الجامعة، أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد»، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتها كتابع لرب الأسرة.
ما هو صك الطلاق؟
ويعدّ صك الطلاق وثيقة رسمية، تحصل عليها الزوجة بعد طلاقها لتأكيد حقوقها أمام مختلف الجهات الحكومية؛ بحيث يصدر عن محكمة الأحوال الشخصية، ويتضمّن الترتيبات المتعلقة بالأبناء؛ حفاظًا على حقوقهم.
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