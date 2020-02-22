السعودية اليوم / اليابان تكتشف 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد



طوكيو 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

أعلنت السلطات اليابانية اليوم السبت اكتشاف 4 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن إحدى الحالات لسيدة تعمل معلمة في مدرسة بمقاطعة "شيبا".

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الحالة الثانية لسيدة أخرى في نفس المقاطعة لم تظهر عليها أي أعراض ، كما أنه لا توجد صلة بين الحالتين .

يشار إلى أن اليابان سجلت 99 حالة إيجابية حتى الآن للفيروس الذي أسفر عن مصرع أكثر من 2300 شخص في الصين، وأكثر من 600 حالة إصابة بفيروس كورونا على متن السفينة "دايموند برنسيس" التي تفرض عليها الحكومة اليابانية حجرا صحيا لأكثر من أسبوعين .

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11:43ت م

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