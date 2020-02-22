سياسي / اهتمامات الصحف اللبنانية



بيروت 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

إهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لنتائج المحادثات التي تعقدها بعثة صندوق النقد الدولي مع كبار المسؤولين لمعالجة قضية الاستحقاقات المالية المترتبة على الدولة مطلع الشهر القادم في حين اعلنت وزارة الصحة تسجيل الاصابة الأولى بفيروس كورونا في لبنان لشابة آتية من إيران.

وتحدثت عن إصابة عشرات الفلسطينيين أمس بحالات اختناق وبالرصاص المطاطي خلال مواجهات متفرقة مع جيش الإحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.

وتطرقت صحف السبت الى تحذير المتحدث بإسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه أمس من أن القتال في شمال غرب سوريا قد ينتهي بحمام دم مشيرا إلى أن الأطفال يشكلون نحو 60 في المئة من 900 ألف شخص نزحوا بسبب المعارك الدائرة هناك.

ولفتت الانتباه الى إعلان مجموعة العمل المالي في بيان في ختام اجتماع عقد أمس في باريس فرض كل العقوبات على إيران معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب .

وأخبرت صحف لبنان عن تحذير منظمة الصحة العالمية أمس من أن فرصة احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم تتقلص وانه يتعين على الدول التحرك سريعا للسيطرة على الانتشار .

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10:09ت م

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