، ارتفاع جديد في حصيلة المصابين من الجنود الأمريكيين بـ "صواريخ إيران" ،

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ارتفاعاً جديداً في حصيلة المصابين بين عسكرييها، بعد أسابيع من توجيه إيران ضربات صاروخية إلى قاعدة عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين.
وكشفت "بنتاغون"، الجمعة، أن عدد الجنود الأميركيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ من جرّاء إطلاق إيران صواريخ على قاعدتهم في العراق الشهر الماضي، ارتفع إلى 110.
وأضافت، في بيان، إنه تم تشخيص إصابات جميع الجرحى بارتجاجات خفيفة في الدماغ، مضيفة أن 77 منهم عادوا إلى الخدمة.
وأضاف البيان أن 35 جندياً نُقلوا إلى ألمانيا لمزيد من التقييم، ولاحقاً تم إرسال 25 منهم إلى الولايات المتحدة، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ قد أعلن في البداية عدم وجود إصابات في صفوف الجنود الأميركيين بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد، فجر الثامن من يناير الماضي.
وأطلقت إيران صواريخ باليستية على القاعدة رداً على مقتل قاسم سليماني؛ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بطائرة مسيّرة أميركية في الثالث من يناير قرب مطار بغداد.الجنود الأمريكيين إيران
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 10:45 AM
جميعها إصابات بارتجاجات خفيفة في الدماغ ومعظمهم عاد للخدمة
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) ارتفاعاً جديداً في حصيلة المصابين بين عسكرييها، بعد أسابيع من توجيه إيران ضربات صاروخية إلى قاعدة عسكرية عراقية تستضيف جنوداً أميركيين.
وكشفت "بنتاغون"، الجمعة، أن عدد الجنود الأميركيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ من جرّاء إطلاق إيران صواريخ على قاعدتهم في العراق الشهر الماضي، ارتفع إلى 110.
وأضافت، في بيان، إنه تم تشخيص إصابات جميع الجرحى بارتجاجات خفيفة في الدماغ، مضيفة أن 77 منهم عادوا إلى الخدمة.
وأضاف البيان أن 35 جندياً نُقلوا إلى ألمانيا لمزيد من التقييم، ولاحقاً تم إرسال 25 منهم إلى الولايات المتحدة، حسبما نقل موقع "روسيا اليوم".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب؛ قد أعلن في البداية عدم وجود إصابات في صفوف الجنود الأميركيين بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة عين الأسد، فجر الثامن من يناير الماضي.
وأطلقت إيران صواريخ باليستية على القاعدة رداً على مقتل قاسم سليماني؛ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، بطائرة مسيّرة أميركية في الثالث من يناير قرب مطار بغداد.
، ارتفاع جديد في حصيلة المصابين من الجنود الأمريكيين بـ "صواريخ إيران" ،
المصدر : الخليج 365
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