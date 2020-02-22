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أسفرت الجولة الرقابية الميدانية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون الفريق الرقابي المكون من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على مصانع العزل الحراري في المملكة؛ عن ضبط عدد من المنتجات وسحب عينات أخرى لفحصها.
واستهدفت الجولة 61 مصنعًا، و47 خط إنتاج عزل حراري ، وهناك 24 مصنعًا لم يتم سحب العينة منه ، و37 مصنعًا تم سحب عينات منه للفحص ، وتبين وجود 19 مصنعًا مطابقًا للمواصفات ، و18 مصنعًا غير مطابق.
وقام الفريق الرقابي بضبط 249912 منتجًا لعدم المطابقة للمواصفة ، و133288منتجًا تم فك الضبط والحجز بعد تصحيح المخالفة، و116624 منتجًا محالًا لعملية إعادة التدوير، و84 عينة محالة للمختبر، و 50 عينة مطابقة ، و34 عينة غير مطابقة.
مصانع العزل الحراري
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 10:37 AM
استهدفت 61 مصنعًا و47 خط إنتاج عزل حراري.. وتصحيح محالفات 133 ألف منتج"إنفوجرافيك".. ضبط 250 ألف منتج غير مطابق بجولة مصانع "العزل الحراري"
أسفرت الجولة الرقابية الميدانية التي نفذتها وزارة التجارة والاستثمار، بالتعاون الفريق الرقابي المكون من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، على مصانع العزل الحراري في المملكة؛ عن ضبط عدد من المنتجات وسحب عينات أخرى لفحصها.
واستهدفت الجولة 61 مصنعًا، و47 خط إنتاج عزل حراري ، وهناك 24 مصنعًا لم يتم سحب العينة منه ، و37 مصنعًا تم سحب عينات منه للفحص ، وتبين وجود 19 مصنعًا مطابقًا للمواصفات ، و18 مصنعًا غير مطابق.
وقام الفريق الرقابي بضبط 249912 منتجًا لعدم المطابقة للمواصفة ، و133288منتجًا تم فك الضبط والحجز بعد تصحيح المخالفة، و116624 منتجًا محالًا لعملية إعادة التدوير، و84 عينة محالة للمختبر، و 50 عينة مطابقة ، و34 عينة غير مطابقة.
، "إنفوجرافيك".. ضبط 250 ألف منتج غير مطابق بجولة مصانع "العزل الحراري" ،
المصدر : الخليج 365
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