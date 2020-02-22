محمد بن مسعود - الدمام - ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على سلم ريختر، محافظة جيجل الجزائرية اليوم. وحدّد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، مركز الهزة على بُعد 4 كيلو مترات شمال شرقي المحافظة. 22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 10:28 AM Advertisements هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب محافظة جيجل الجزائرية هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب محافظة جيجل الجزائرية ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.3 درجة على سلم ريختر، محافظة جيجل الجزائرية اليوم. وحدّد بيان لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الجزائري، مركز الهزة على بُعد 4 كيلو مترات شمال شرقي المحافظة. الكلمات المفتاحية ، هزة أرضية بقوة 4.3 تضرب محافظة جيجل الجزائرية ،

المصدر : الخليج 365

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