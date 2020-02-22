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قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي؛ اليوم السبت، إن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.
وأضاف الخليفي؛ خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض، أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل.
وبحسب "رويترز"، أعلن صندوق النقد الدولي في يناير، أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.9% هذا العام ارتفاعاً من نحو 0.4% في 2019.أحمد الخليفي فيروس كورونا الجديد
22 فبراير 2020 - 28 جمادى الآخر 1441 10:30 AM
توقع أن يشهد النمو بالسعودية ارتفاعاً هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي
قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي؛ اليوم السبت، إن النمو الاقتصادي للمملكة من المتوقع أن يشهد ارتفاعاً هذا العام بدعم من القطاع غير النفطي.
وأضاف الخليفي؛ خلال مؤتمر اقتصادي في الرياض، أنه من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي بدأ في الصين وانتشر في أنحاء العالم، على نحو كامل.
وبحسب "رويترز"، أعلن صندوق النقد الدولي في يناير، أنه يتوقع نمو اقتصاد السعودية بنسبة 1.9% هذا العام ارتفاعاً من نحو 0.4% في 2019.
، "الخليفي": من السابق لأوانه تحديد الضرر الاقتصادي لـ "كورونا" على المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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