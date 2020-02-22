شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول ينبه بوصول أسراب جراد للرياض قريباً والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - كشف مدير مركز مكافحة الجراد والآفت المهاجرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة ، محمد الشمراني ” عن اقتراب وصول أسراب جراد إلى جنوب منطقة الرياض .
وأكد “الشمراني ” في مداخلة هاتفية على قناة “روتانا خليجية ” أن الوزارة أعدت خطتها لمكافحة الجراد القادم ، مشيراً إلى وجود مركز متخصص في مكافحة الجراد بجدة .
كما أكد عدم خطورة الجراد على صحة الإنسان ، مؤكداً أنه لا يحمل الأمراض ، إلا أن خطورته تكمن في تدمير المحاصيل الزراعية فقط .
وحذر “الشمراني ” من تناول الجراد إذ قد يحتوي على كميات كبيرة من المبيدات الكيماوية نتيجة عمليات المكافحة مما يشكل خطر على صحة الإنسان .
وحول سبب عدم مكافحة الجراد في الأحياء ، قال أنه من الصعب مكافحتها بأحياء المنطقة الشرفية لأنها في وضع الطيران وحركتها غير مستقرة مما يلحق الضرر بالأحياء السكنية والأهالي بسبب المواد الكيماوية .
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