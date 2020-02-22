شكرا لمتابعة خبر عن «العدل» توضح الإجراءات المتبعة حال اعتراض المرأة على حكم «النفقة» والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أكدت وزارة العدل أنه يحق للمرأة الإعتراض على حكم الدائرة القضائية الناظرة في قضية النفقة .
وقالت أنه في حال قبول الإعتراض تتم إعادة النظر في الحكم الصادر وفتح باب المرافعة ، وفي حال رفض الإعتراض وقرار المحكمة بالإبقاء على الحكم الصادر يمكن للمرأة رفع المعاملة لمحكمة الإستئناف .
وأشارت “العدل ” أن محكمة الإستئناف تنظر في القضية حينها ، واذا تم تأييد حكم الدائرة القضائية يتم إشعار المرأة برفض الإعتراض .
جاء ذلك ، رداً على امرأة أكدت رفض الدائرة القضائية اعتراضها على حكم النفقة ، متسائلة حول الإجراءات التي يمكن إتباعها لإعادة النظر في الحكم .
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