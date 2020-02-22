بالفيديو والصور.. طريقة التعامل مع حالة اشتباه وهمية بـ«كورونا» الجديد في مطار أبها

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الرياض - علي القحطاني - أقامت إدارة الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالتعاون مع مطار أبها الدولي، فرضية للتعامل مع حالة اشتباه بإصابة أحد المسافرين بفيروس “كورونا” المستجد، من خلال تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.
وجاء ذلك بمشاركة كوادر من الإدارات المختصة؛ لرفع جاهزية مقدمي الرعاية الصحية للتعامل مع أي حالة اشتباه يتم رصدها؛ حيث تعمل صحة عسير على تنفيذ أركان توعوية وفعاليات ميدانية، وتوزيع منشورات توعوية على المسافرين، وفي عدد من الطرق العامة.
وفي السياق نفسه، أكدت صحة عسير أنها نفذت عدة فعاليات أخرى في المدارس والكليات والمساجد، فضلًا عن تكثيف التوعية الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية، والاستفادة من الشاشات الدعائية الإلكترونية في نشر المحتوى التوعوي.
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