شكرا لمتابعة خبر عن «السديري» يشن هجوم على من يمنع الموسيقى ويؤكد: «أنت فاسد المزاج ومحروم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شن الكاتب الصحفي مشعل السديري هجوم لاذع على من يحارب الموسيقى والفنون ، مؤكداً أنه ينبغي دعم الفن الراقي وتشجيعه .

واستشهد “السديري ” بمقولة شيخ الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي : من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره ، فهو فاسد المزاج ، ليس لع علاج ” .

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وقال “السديري ” : أنا أرثي حال كل فاسد مزاج ، وأقول له أنت محروم ، وفقاً لصحيفة عكاظ .

وحول الفنانين الذين يُفضل الإستماع لهم ، أكد ً أنه يستمع لفنانين محليين وعرب وعالميين ، ويتذوق كل فن جميل أياً كانت لغته .

وكان “السديري ” قد اعترف بتعرضه للعديد من التهديدات من قبل المتشددين والإيقاف عن الكتابة ، بسبب جرأته في طرح آرائه إلا أنه أكد تمسكه بمبادئه .