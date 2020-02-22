حقل الجافورة العملاق.. 32 مليار ريال دخلًا سنويًا صافيًا للسعودية لمدة 22 عامًا

أوضح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العُليا للمواد الهيدروكربونية، الخميس، أن حقل الجافورة العملاق للغاز شرق المملكة، سيحقِّق طوال 22 عامًا من بداية تطويره دخلُا صافيًا للحكومة بنحو 8.6 مليار دولار سنويًا (32 مليار ريال)، وسيجعل المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم.

كما بيَّن ولي العهد، أن تطوير الحقل سوف يرفد الناتج المحلي الإجمالي بـ20 مليار دولار (75 مليار ريال) سنويًّا، وسيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة بتلك القطاعات، وغيرها.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان، بأن تكون أولوية تخصيص إنتاج حقل الجافورة العملاق بالمنطقة الشرقية، من الغاز وسوائله للقطاعات المحلية في الصناعة والكهرباء وتحلية المياه والتعدين، وغيرها لمواكبة معدلات النمو الطموحة وفق رؤية 2030.

ويعد حقل الجافورة العملاق في المنطقة الشرقية، أكبر حقل للغاز- غير المصاحب غير التقليدي- يتم اكتشافه في المملكة بطول 170 كيلومترًا وعرض 100 كيلومتر.

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ويُقدر حجم موارد الغاز في الحقل بنحو 200 ترليون قدم مكعبة من الغاز الرطب، الذي يحتوي على سوائل الغاز في الصناعات البتروكيماوية والمكثفات ذات القيمة العالية.

ويتميز الحقل بخاصية تمكنه من إنتاج نحو 130 ألف برميل يوميًّا من الإيثان تمثل نحو 40 بالمائة من الإنتاج الحالي، ونحو 500 ألف برميل يوميًّا من سوائل الغاز والمكثفات اللازمة للصناعات البتروكيماوية تمثل نحو 34 بالمائة من الإنتاج الحالي.

وبتطوير هذا الحقل ستكون المملكة أحد أهم منتجي الغاز في العالم؛ ليضاف إلى مركزها كأهم منتج للبترول، فضلًا عن تحقيق إضافة إلى برامج المملكة في تطوير الطاقات المتجددة وتحقيق المزيج الأفضل لاستهلاك أنواع الطاقة محليًّا ودعم سجل المملكة في حماية البيئة واستدامتها.