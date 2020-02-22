«بن الدائر».. رافد وطن ينتظر التنمية المستدامة

تعد الدائر نافذة الوطن الأولى نحو البن، السلعة الثانية تداولًا وبيعًا في العالم بعد النفط؛ لاستخدامه في إعداد القهوة.

أرقام البن

تشهد زراعة البن في الدائر إقبالًا كبيرًا؛ حيث زادت نسبة زراعة البن بنسبة 100%، وفقًا لهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية، حيث بلغ عدد أشجار البن 160 ألف شجرة بن، منها 82 ألف شجرة مثمرة، بكمية إنتاج بلغت 330 طنًا لهذا العام 2020.

وكان محافظ الدائر «نايف بن بن لبدة»، قد كشف لـ«عاجل»، أن عدد زوار مهرجان البن السابع، فاق الـ100 ألف زائر، ومبيعات المهرجان تجاوزت الـ5 ملايين ريال.

مطالب تنموية

ينتظر أهالي الدائر رفع فئة محافظتهم، ورفع فئة البلدية من أجل تحقيق التنمية وتشجيع زراعة البن، إذ اعتبر المزارعون اكتمال مشاريع الطرق والمياه وتطوير الخدمات البلدية رافدًا مهمًا لزراعة البن، مشيرين إلى ضرورة إيجاد مشروع لسقيا مزارع البن.

حماية المزارع

طالب مداوي شريف السعيدي بضرورة حماية المزارع من ضرر المقاولين للمشاريع، التي دمرت مخلفاتهم المزارع المختلفة، وتتنصل الشركات من مسؤولياتها بعدما تسببت في دمار كثير من مزارع البن، واشتكى المزارعون من شح العمالة مطالبين بضرورة إيجاد عمالة موسمية وقت الحصاد.

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قروض ميسرة

طالب الشيخ حسن بن جمعان بتقديم قروض ميسرة لمزارعي البن لدعم زراعة البن وإعانتهم على توفير متطلبات الزراعة وتكاليف العمالة.

جائزة تحفيز المزارعين

عززت جائزة الأمير محمد بن عبدالعزيز آل سعود- نائب أمير منطقة جازان- من الروح التنافسية بين المزارعين وحفزتهم نحو الزراعة النموذجية، بعدما خصص مليون ريال للجائزة توزع على ثلاثة فائزين.

11 مزرعة عضوية

تستعد 11 مزرعة بن في الدائر للتحول للزراعة العضوية، إذ تخضع لزيارات ميدانية ووقوف فرق متخصصة؛ تمهيدًا لمنحها شهادة الزراعة العضوية.

تعاون وزاري

كشف وزير التجارة عبدالله القصيبي، أنه اتفق مع سمو وزير الثقافة ونائب أمير منطقة جازان على تشكيل فريق عمل؛ بالتعاون مع وزارة الزراعة وهيئة الاستثمار ومنشآت لتطوير ودعم إنتاج وتسويق البن محليًا وعالميًا.