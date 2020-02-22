«الشؤون الإسلامية» تتصدى لظاهرة التسول في جدة

علمت «عاجل» من مصادرها، أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة، بدأ في التصدي لظاهرة التسول، ومنع التعاطف مع المتسولين بأرجاء المحافظة .

وأوضحت المصادر، أن مدير «المساجد والدعوة» ماجد شراحيلي، شدَّد في تعميم للمؤذنين وأئمة المساجد، على ضرورة العمل على منع تنامي هذه الظاهرة والحد منها، وعدم جعل المساجد مكانًا للمتسولين .

وألمحت المصادر، إلى أن التعميم شمل منع جلوس المتسولين، بجانب توعية المصلين بخطورة ظاهرة التسول .

ويمارس المتسولون حيلًا وأساليب كثيرة، تشمل أشكالًا وأنواعًا شتى؛ كالعاهات المصطنعة مثل العمى أو عدم القدرة على النطق أو عدم القدرة على المشي، أو حمل الأطفال الرضع تحت أشعة الشمس الحارقة، ومنهم من يلجأ إلى كتابة أوراق عن الحالة الصحية الخاصة به أو من يعوله، أو كتابة قصته في ورقة يعرضها عليك لقراءتها ويكتفي بعدم الكلام.