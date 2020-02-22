بالصور.. «مهرجان الصقور».. ملتقى الصقارين بالمملكة ودول الخليج

أسهم مهرجان الصقور بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، الذي انطلق الإثنين الماضي، في جمع الصقارين من مختلف مناطق المملكة، ومن دول مجلس التعاون الخليجي لدخول المسابقات والاستمتاع بهذه الهواية العريقة، وتبادل الخبرات في عالم الطيور بشتى أنواعها وأشكالها.

ويقول واحد من أشهر قناصي الحدود الشمالية عودة مطر، إن أبرز أنواع الطيور التي يقبل عليها هواة القنص طير القرناس، ذوي الأربعة أنواع (الأبيض - المغتر - الأحمر - الأشعل)، وتتراوح أسعار الطيور ما بين 20 ألف ريال و400 ألف ريال.

وعن مدى توافر الطيور اللازمة لهواية القنص في المملكة يقول: إن الطيور التي تصل للمملكة كثيرة جدًا، ولكن طيور الصين تفوق طيور المملكة والوطن العربي.

وحرصت اللجنة المشرفة على النسخة الحالية للمهرجان، الذي تنظمه إمارة المنطقة على إدراج حزم من الفعاليات المنوعة، وتهيئة أماكن مجانية للأسر المنتجة ولأصحاب الأنشطة التجارية ذات العلاقة وأصحاب السيارات المعدلة لهواية القنص بالصقور، وأصحاب المقطورات المتنوعة، والأسواق الشعبية، وكل ما يتعلق بالتراث والرحلات البرية والموروث الشعبي.