سياسي / باكستان تدين حادثي إطلاق النار في مدينة هاناو الألمانية



إسلام آباد 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

أدانت باكستان حادثي إطلاق نار في مدينة هاناو غربي ألمانيا اللذان أسفرا عن سقوط عدد من القتلى المدنيين الأبرياء وجرح آخرين .

وأعربت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان الليلة الماضية عن ادانتها الشديدة للهجوم ، مبدية تضامنها مع الحكومة الألمانية والمواطنين ، مقدمة تعازيها لأسر الضحايا الأبرياء وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وجدد البيان التأكيد على موقف باكستان الثابت الرافض لكل أشكال العنف والتطرف والإرهاب .

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