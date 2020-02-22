السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي يفتتح معرض جدة الدولي للسياحة والسفر الأربعاء القادم



جدة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واس

يفتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة يوم الأربعاء المقبل معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته العاشرة.

وأعربت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض رئيسة مجموعة "فور إم " لتنظيم المعارض و المؤتمرات مايا حلفاوي عن شكرها لسمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي على افتتاحه المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير بمشاركة أكثر من 30 دولة و200 جھة من داخل المملكة تشمل ھيئات ووزارات السياحة وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات ووكالات السفر ومقدمي خدمات السفر المختلفة.

وأوضحت أن المعرض سيقدم هذا العام رؤية جديدة لعالم السفر و السياحة دعماً لرؤية المملكة 2030 من خلال التطور و النهضة التي تمر بها المملكة العربية

من جهته بين المدير التنفيذي للمعرض حمزة ناصر أن المعرض الذي سيقام بفندق هيلتون جدة سيفتح أبوابه للزوار في اليوم الأول من الساعة 6 إلى 11 مساءً ويومي الخميس و الجمعة 27 - 28 فبراير من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساءً.

// انتهى //

09:25ت م

0010



جدة 28 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 22 فبراير 2020 م واسيفتتح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة وكيل محافظة جدة يوم الأربعاء المقبل معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته العاشرة.وأعربت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض رئيسة مجموعة "فور إم " لتنظيم المعارض و المؤتمرات مايا حلفاوي عن شكرها لسمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي على افتتاحه المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير بمشاركة أكثر من 30 دولة و200 جھة من داخل المملكة تشمل ھيئات ووزارات السياحة وشركات الطيران والفنادق والمنتجعات ووكالات السفر ومقدمي خدمات السفر المختلفة.وأوضحت أن المعرض سيقدم هذا العام رؤية جديدة لعالم السفر و السياحة دعماً لرؤية المملكة 2030 من خلال التطور و النهضة التي تمر بها المملكة العربية السعودية للإسهام في رفع مستوى السياحة السعودية .من جهته بين المدير التنفيذي للمعرض حمزة ناصر أن المعرض الذي سيقام بفندق هيلتون جدة سيفتح أبوابه للزوار في اليوم الأول من الساعة 6 إلى 11 مساءً ويومي الخميس و الجمعة 27 - 28 فبراير من الساعة 4 عصراً حتى 11 مساءً.// انتهى //09:25ت م0010

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي يفتتح معرض جدة الدولي للسياحة والسفر الأربعاء القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.