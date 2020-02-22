السعودية | أول تعليق من شركة الغاز على مقطع سوء نظافة الأسطوانات !

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أول تعليق من شركة الغاز على مقطع سوء نظافة الأسطوانات ! والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:52 صباحًا, 22 فبراير 2020 م المناطق_الرياض تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثّقه أحد المواطنين، أظهر سوء نظافة الأسطوانات التي يتم توزيعها من قبل شركة الغاز على المستهلكين.

وتفاعل العديد من المواطنين مع الفيديو، مطالبين الشركة بضرورة تنظيف الأسطوانات قبل إعادة تعبئتها.

وفي السياق نفسه أوضحت شركة الغاز الموزعة “غازكوا”، عبر حسابها بـ”تويتر”، أن المستهلك له الحق في استلام أسطوانة نظيفة من الموزع عند تسليمه أسطوانة نظيفة.

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