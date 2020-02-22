شكرا لمتابعة خبر عن نزار باهبري: الدهانات سبب لمضاعفات الجلطة الدماغية في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد استشاري الأمراض الباطنية والأمراض المعدية بتخصص دقيق للحمى والمضادات الحيوية، الدكتور نزار باهبري، أن الدهانات التي يقوم بعض الأشخاص بتدليكها على الجسم قد تكون سببا في مضاعفات الجلطة الدماغية في المملكة.

وقال باهبري، إن بعض الدهانات مثل الفولتارين وفيكس وغيرها، التي توضع على الجسم، تتسبب في مضاعفات الجلطة الدماغية،مشيرا إلى أن معظم الذين يتعرضون للجلطة يعانون من ضعف في اليد أو الأرجل، وسرعان ما يلجأوون لدهان فيكس، إلى أن يتفاجأ المريض بالجلطة الدماغية.