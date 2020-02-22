شكرا لمتابعة خبر عن خياران لمن اشترى سيارة وتبين وجود عطل فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أوضح مستشار قانوني، أن هناك حلان يلجأ لهما المشتري، في حال اشترى سيارة وتبين وجود عطل فيها بعد ذلك.
وأكد المستشار القانوني، أنه في حال شراء سلعة معيبة وثبت أن العيب أصابها عند البائع فإن للمشتري الخيار، بين أن يرد السلعة ويأخذ ما دفعه من قيمتها، أو يمسكها ويأخذ أرش العيب -ما يُسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب.
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