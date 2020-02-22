شكرا لقرائتكم خبر عن أسد يلتهم ‘‘تمساح ضخم‘‘ وهو نائم.. وحينما أوشك على افتراسه استيقظ وكانت الصدمة (فيديو يحبس الأنفاس) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسد نادر يقترب من ولي العهد بشكل غير متوقع والأخير يحتضنه بشدة.. شاهد كيف كانت النهاية صادمة! (فيديو) صقر جارح يخطف ‘‘أفعى الكوبرا‘‘ وحينما أوشك على افتراسها كانت المفاجأة التي قلبت الأمور رأسًا على عقب.. (فيديو صادم)

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