«الجوازات» تعلن تعليق سفر المقيمين إلى إيران واستمرار منع المواطنين

أعلنت المديرية العامة للجوازات، تعليق سفر المقيمين بالمملكة إلى إيران، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين الذين سبق لهم التواجد هناك إلا بعد انقضاء فترة تتجاوز الحد الأعلى من مدة حضانة الفيروس، مع استمرار سفر المواطنين للدولة المشار إليها.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات، قال فيه إن المديرية تؤكد استمرار قرار منع المواطنين من السفر إلى إيران، بناء على مقتضيات المحافظة على الصحة العامة.

وتابع البيان أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ الإجراءات الصحية المعتمدة في المملكة العربية السعودية؛ للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وشدد المتحدث الرسمي على أنه سيتم تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية بحق كل من يخالف تعليمات حظر السفر إلى إيران من المواطنين وإخضاعهم للحجر الصحي لمدة (14) يومًا، وفي حال ثبوت مخالفة هذا القرار من أحد الأخوة المقيمين، فلن يتم السماح له بالعودة إلى المملكة.

ودعا «متحدث الجوازات» جميع القادمين إلى المملكة بالإفصاح أمام موظف الجوازات عن التواجد في إيران خلال الأسبوعين السابقين من الوصول إلى المملكة.

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