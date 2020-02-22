شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “خبير طقس” يكشف عن تعرض المملكة لمنخفض قطبي ثلجي.. ويحدد موعده! والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:38 صباحًا, 22 فبراير 2020 م
المناطق_متابعات
توقع محلل الطقس عبدالله الحربي، أن يبدأ منخفض قطبي ثلجي، يوم الاثنين القادم، إضافة إلى هطول أمطار على بعض مناطق المملكة.
وقال “الحربي”: هناك منخفض قطبي ثلجي ممطر من الاثنين على مناطق: (تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وأجزاء من وسط الغربية)، وأمطار خفيفة متفرقة على نطاق واسع من: (حائل، والقصيم، والكويت، وأجزاء من الوسطى، والشرقية).
وتابع: سنتابع تحديثاتها يوميًّا، والتوقعات حتى الآن تشمل “تبوك والجوف”، وأراها الأفضل، والثلوج مرجحة هناك. مضيفا: يأتي منخفض الاثنين بقِيَم متدنية، وينزلق أكثر على منطقة تبوك وجبال اللوز، والحرة جنوب غرب تبوك، تتغطى بالثلج خاصة يوم الثلاثاء.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | “خبير طقس” يكشف عن تعرض المملكة لمنخفض قطبي ثلجي.. ويحدد موعده! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.