جوجل تحذف 600 تطبيق أندرويد بسبب الإعلانات المزعجة

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أعلنت شركة جوجل عن حملة للتخلص من التطبيقات التي تزعج مستخدميها بالإعلانات بطريقة تسيئ إلى تجربة المستخدم، حيث أعلنت عن إزالة حوالي 600 تطبيق من متجرها، وكذلك منعها من الربح من الإعلانات لدى المستخدمين الذين سبق وأن حمّلوها.

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تقول جوجل أنها حذفت التطبيقات التي تعرض الإعلانات لمستخدميها بطريقة غير متوقعة، مثل تلك التي تظهر حتى لو لم يكن المستخدم يستخدم الهاتف، أو تظهر على كامل الشاشة أثناء إجراء مكالمة أو فتح قفل الهاتف وغيرها.

ولا يعتبر عدد 600 تطبيق محذوف كبيراً مقارنة بعدد التطبيقات المتاح على متجر جوجل بلاي، كما أنه ليس كبيراً أيضاً مقارنة بعدد التطبيقات التي تحوي إعلانات مزعجة.., وأمام جوجل الكثير من الجهد في هذا المجال في حال قارنا سياستها مع آبل التي تعتبر أكثر صرامة وحفاظ على تجربة المستخدم، لاسيما في مرحلة مراجعة التطبيق قبل قبول نشره في متجرها.

بكل حال تقول جوجل أن هذه مجرد البداية، وأنها طورت تقنيات جديدة للمساعدة في التعرف على التطبيقات التي تتحايل عليها وتزعج المستخدمين بإعلاناتها. هناك مثلاً أدوات تعلم الآلة لكشف التطبيقات التي تظهر إعلانات مزعجة بغرض كسب الزيارات لمواقع الويب خاصتها.

