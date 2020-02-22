بسبب كورونا.. الذهب يقفز لأعلى مستوى في 7 سنوات

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ارتفع الذهب واحدا بالمئة، الجمعة، مسجلا أعلى مستوياته في 7 سنوات، في الوقت الذي تسبب انتشار فيروس كورونا في تزايد المخاوف بشأن تأثيره على النشاط الاقتصادي والنمو العالمي، مما يعزز الإقبال على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1636.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 12:56 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 14 فبراير 2013 عند 1636.66 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1639.60دولار.

ومنذ بداية الأسبوع، ارتفع المعدن النفيس 3.3 بالمئة ويتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أغسطس.

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وأعلنت كوريا الجنوبية عن 52 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مما يصل بالإجمالي على مستوى البلاد إلى 156، بينما أعلنت اليابان عن أول وفاة على متن سفينة سياحية تشكل أكبر تجمع للإصابات خارج الصين.

في غضون ذلك، أعلنت الصين ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، إثر إجراء اختبارات لأكثر من 200 شخص جاءت نتيجتها إيجابية بإصابتهم بالفيروس في سجنين خارج إقليم هوبي، مركز التفشي.

وألحقت الزيادة في عدد الإصابات الجديدة الضرر بأسواق الأسهم في أنحاء العالم، مما يضعها على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في أربعة أسابيع.

وحذر صندوق النقد الدولي، الأربعاء..، من أن انتشار الوباء أكثر قد يعرقل تعافيا متوقعا “هشا للغاية” في الاقتصاد العالمي في 2020.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2698.16 دولار للأوقية، وصعد نحو 11 بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري.

