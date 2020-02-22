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البنوك السعودية توضح ضوابط استخدام مركبات الإيجار التمويلي

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أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، ضوابط استخدام المركبات، بعد توقيع عقود التأجير المنتهية بالتمليك.

وقالت «لجنة التوعية المصرفية»، عبر «تويتر»، إن عقد تأجير المركبة المنتهي بالتمليك، لا يسمح باستخدامها في غير الأغراض المتفق عليها في بنود عقد التأجير المنتهي بالتمليك، إلا بموافقة كتابية من المُؤجر.

وأضافت اللجنة، أن موافقة المُؤجر أيضا؛ هي شرط لإجراء أي تغييرات في المركبة، وفق نظام التأجير المنتهي بالتمليك .

وشددت اللجنة على عدم جواز استخدام المركبة خلال فترة سداد الأقساط المستحقة عليها كأنها ملك مستخدمها.

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